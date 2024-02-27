Земельные участки на сопках Крестовой и Орлиное гнездо точно передают городу

АО ДОМ.рф передаст администрации Владивостока участки на сопках Крестовой и Орлиное гнездо общей площадью почти 10 гектаров, которые ранее готовились к торгам. Архитектурно-градостроительные концепции обеих площадок утвердили на заседании градостроительного совета города 27 февраля, сообщает ИА PrimaMedia.
Ранее появилась информация, что около 10 гектаров земли на Саратовской (Крестовая) и Уткинской (надгорье Орлиного гнезда) готовят к торгам в третьем квартале 2024 года. Эта новость вызвала возмущение широкой общественности, которая опасалась появления жилой застройки на знаменитых приморских сопках.
Сегодня стало известно, что никаких многоэтажек на Крестовой и Орлином гнезде строить не будут. Более того, на очередном заседании градостроительного совета утверждены концепции благоустройства участков с кадастровыми номерами 25:28:020034:35 (Крестовая) и 25:28:010009:44 (Орлиное гнездо). Документ разработали в АО «ДОМ РФ».
«Когда начнутся работы по благоустройству, решится после передачи участков городу — полномочия по расходованию бюджетных средств у муниципалитета появляются только после того, как земля становится муниципальной. Средства выделяются по федеральной программе формирования комфортной городской среды — это разные источники финансирования. Но в том числе будут задействованы городские средства — либо только городские, либо в том числе», — прокомментировал член градсовета Кирилл Солгалов.
Отметим, что в 2022 году администрация Владивостока уже вела переговоры по этим площадкам с ДОМ.рф о передаче городу, но тогда земля осталась в ведении института развития.
Примечательно, что объявления о продаже земельных участков исчезли с сайта ДОМ.рф (18+).