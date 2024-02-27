Земельные участки на сопках Крестовой и Орлиное гнездо точно передают городу

«Когда начнутся работы по благоустройству, решится после передачи участков городу — полномочия по расходованию бюджетных средств у муниципалитета появляются только после того, как земля становится муниципальной. Средства выделяются по федеральной программе формирования комфортной городской среды — это разные источники финансирования. Но в том числе будут задействованы городские средства — либо только городские, либо в том числе», — прокомментировал член градсовета Кирилл Солгалов.