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Земельные участки на сопках Крестовой и Орлиное гнездо точно передают городу

Градсовет одобрил концепции благоустройства обеих площадок.
Источник: Скриншот

АО ДОМ.рф передаст администрации Владивостока участки на сопках Крестовой и Орлиное гнездо общей площадью почти 10 гектаров, которые ранее готовились к торгам. Архитектурно-градостроительные концепции обеих площадок утвердили на заседании градостроительного совета города 27 февраля, сообщает ИА PrimaMedia.

Ранее появилась информация, что около 10 гектаров земли на Саратовской (Крестовая) и Уткинской (надгорье Орлиного гнезда) готовят к торгам в третьем квартале 2024 года. Эта новость вызвала возмущение широкой общественности, которая опасалась появления жилой застройки на знаменитых приморских сопках.

Сегодня стало известно, что никаких многоэтажек на Крестовой и Орлином гнезде строить не будут. Более того, на очередном заседании градостроительного совета утверждены концепции благоустройства участков с кадастровыми номерами 25:28:020034:35 (Крестовая) и 25:28:010009:44 (Орлиное гнездо). Документ разработали в АО «ДОМ РФ».

«Когда начнутся работы по благоустройству, решится после передачи участков городу — полномочия по расходованию бюджетных средств у муниципалитета появляются только после того, как земля становится муниципальной. Средства выделяются по федеральной программе формирования комфортной городской среды — это разные источники финансирования. Но в том числе будут задействованы городские средства — либо только городские, либо в том числе», — прокомментировал член градсовета Кирилл Солгалов.

Благоустройство предусматривает озеленение и создание общественных пространств. По представленной концепции предложено обустроить дорожки из прочных материалов, практически не затрагивая изменения существующего ландшафта, установить амфитеатры, навесы, смотровые площадки, арт-объекты, лестницы, освещение, выполнить озеленение и создать другие элементы благоустройства.

Отметим, что в 2022 году администрация Владивостока уже вела переговоры по этим площадкам с ДОМ.рф о передаче городу, но тогда земля осталась в ведении института развития.

Примечательно, что объявления о продаже земельных участков исчезли с сайта ДОМ.рф (18+).

строительство