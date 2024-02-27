В Норильске отказывались вернуть деньги за йогурт с плесенью

Житель Норильска купил йогурт с плесенью в одном из магазинов города. В возврате испорченного товара ему отказали, и деньги за неудачную покупку ему не вернули. Эта история быстро распространилась в соцсетях и привлекла внимание сотрудников Роспотребнадзора.
Они провели проверку и выяснили, что владелец магазина сам убрал из продажи заплесневелую «молочку». Но допущенный случай — это все равно грубое нарушение санитарного законодательства. В итоге индивидуальному предпринимателю вынесли предостережение.
Пострадавший покупатель не обратился в Роспотребнадзор, поэтому неясно, приняли ли у него в итоге возврат. В ведомстве дали советы потребителям, как правильно вести себя в подобных ситуациях:
— Если в предприятии торговли допускается реализация продукция с истекшим сроком годности или с признаками порчи, а администрация не реагирует на ваши замечания, то вы можете направить в наш адрес жалобу дистанционно, заполнив специальную форму на сайте.