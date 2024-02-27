В аэропорту Астаны начали вылетать задержанные рейсы

АЛМАТЫ, 27 фев — Sputnik. В международном аэропорту Астаны начали вылетать задержанные рейсы, сообщили в Комитете Гражданской авиации.
Ранее из-за чрезвычайной ситуации в аэропорту Астаны было задержано 18 рейсов (14 рейсов внутренние рейсы, 4 международные рейсы). Работа в терминалах внутреннего и международного рейсов аэропорта возобновилась в 10:48 часов, пассажиры начали проходить регистрацию и предполетный досмотр.
- DV702 Астана-Шымкент вылетел в 12:23;
- IQ389 Астана-Жезказган в 12:26;
- KC952 Астана-Алматы в 12:46;
- IQ437 Астана-Петропавловск в 13:38;
- КС7052 Астана-Алматы в 13:36;
- KC205 Астана-Дубай в 13:04.
В период чрезвычайного положения в столичном аэропорту был создан и действовал центр кризисного управления с участием руководства Комитета гражданской авиации МТ РК, сотрудников Авиационной администрации Казахстана совместно с сотрудниками Terminals Airport Astana Management LLP и аэропорта.
«Безопасность пассажиров находится в центре внимания руководства аэропорта. Поэтому меры по нормализации и усилению мер безопасности в аэропорту будут продолжены. Выражаем благодарность нашим пассажирам, которые отнеслись с пониманием к данной ситуации», — говорится в сообщении.