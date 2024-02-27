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В аэропорту Астаны начали вылетать задержанные рейсы

В столичном аэропорту был создан и действовал центр кризисного управления.
Источник: Sputnik.kz

АЛМАТЫ, 27 фев — Sputnik. В международном аэропорту Астаны начали вылетать задержанные рейсы, сообщили в Комитете Гражданской авиации.

Ранее из-за чрезвычайной ситуации в аэропорту Астаны было задержано 18 рейсов (14 рейсов внутренние рейсы, 4 международные рейсы). Работа в терминалах внутреннего и международного рейсов аэропорта возобновилась в 10:48 часов, пассажиры начали проходить регистрацию и предполетный досмотр.

  • DV702 Астана-Шымкент вылетел в 12:23;
  • IQ389 Астана-Жезказган в 12:26;
  • KC952 Астана-Алматы в 12:46;
  • IQ437 Астана-Петропавловск в 13:38;
  • КС7052 Астана-Алматы в 13:36;
  • KC205 Астана-Дубай в 13:04.

В период чрезвычайного положения в столичном аэропорту был создан и действовал центр кризисного управления с участием руководства Комитета гражданской авиации МТ РК, сотрудников Авиационной администрации Казахстана совместно с сотрудниками Terminals Airport Astana Management LLP и аэропорта.

«Безопасность пассажиров находится в центре внимания руководства аэропорта. Поэтому меры по нормализации и усилению мер безопасности в аэропорту будут продолжены. Выражаем благодарность нашим пассажирам, которые отнеслись с пониманием к данной ситуации», — говорится в сообщении.