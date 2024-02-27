В аэропорту Астаны начали вылетать задержанные рейсы

«Безопасность пассажиров находится в центре внимания руководства аэропорта. Поэтому меры по нормализации и усилению мер безопасности в аэропорту будут продолжены. Выражаем благодарность нашим пассажирам, которые отнеслись с пониманием к данной ситуации», — говорится в сообщении.