В Иркутской области разыграют места под рыболовный промысел

Министерство сельского хозяйства Приангарья объявило о запуске первого в текущем году конкурса на получение лицензии на промышленный рыболовный участок на водоемах Иркутской области. Общее количество участков составляет около 50.
— Заявки для участия в конкурсе принимаются в региональном ведомстве с 27 февраля по 27 марта 2024 года. Участие открыто для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, занимающихся выловом водных биоресурсов на территории региона, — говорят в пресс-службе правительства области.
Из общего числа участков, представленных на конкурс, 15 на площади более 10 тысяч гектаров находятся на Братском водохранилище. Девять из них расположены в Братском районе, а по три участка — в Усть-Удинском и Куйтунском районах, пояснил министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков.
Илья Сумароков также подчеркнул, что на Братском водохранилище основными объектами промышленного рыболовства являются пелядь, сазан, лещ, плотва, карась, елец, окунь пресноводный, ёрш пресноводный, щука, сом пресноводный и налим.