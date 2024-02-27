В Иркутской области разыграют места под рыболовный промысел

Из общего числа участков, представленных на конкурс, 15 на площади более 10 тысяч гектаров находятся на Братском водохранилище. Девять из них расположены в Братском районе, а по три участка — в Усть-Удинском и Куйтунском районах, пояснил министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков.