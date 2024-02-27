Хабиров поручил принять меры для сдерживания цен на жилье

Глава региона Радий Хабиров поручил Минстрою Башкирии принять меры для сдерживания цен на жилье.
Как сообщил в своем докладе на оперативном совещании кабмина и.о. главы Минстроя региона Владислав Сидоркин, по итогам 2023 года в республике построено более 3,3 млн кв. метров жилья (+8,3% к предыдущему году). Республика на 7 месте в стране и на втором в ПФО. К 2030 году установлен целевой показатель в 4 млн кв. метров.
В 2023 году выделено более 4 тыс. ипотечных кредитов, что (+60% к 2022 году). Объем выданных кредитов увеличился на 83%.
«Сложно удержать цены, потому что существенный рост произошел на строительные материалы, такая макроэкономическая проблема была, — отметил глава республики. — Но все-таки чем больше мы строим, тем лучше это позволит в каких-то разумных пределах держаться. Уповать все время на льготную ипотеку нельзя, поэтому думайте, как нам удержать все эти тренды дальше».