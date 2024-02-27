Хабиров поручил принять меры для сдерживания цен на жилье

«Сложно удержать цены, потому что существенный рост произошел на строительные материалы, такая макроэкономическая проблема была, — отметил глава республики. — Но все-таки чем больше мы строим, тем лучше это позволит в каких-то разумных пределах держаться. Уповать все время на льготную ипотеку нельзя, поэтому думайте, как нам удержать все эти тренды дальше».