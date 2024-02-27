В Новосибирске сдали долгострой «Закаменский-16»

— Это один из тех домов, доставшихся нам в наследство от ООО «Неоград-Инвест», очень тяжелый. Теперь уже два дома из этого наследия мы уже ввели в эксплуатацию. Для этого дома были привлечены МИПы, субсидии ЖСК на подключение к инженерным сетям, также дольщики получали персональные субсидии по 200 тыс. рублей, чтобы столкнуть с мертвой точки достройку этого объекта, — сообщил министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков.