В Новосибирске сдали долгострой «Закаменский-16»

Напомним, дом № 16 был одним из 6 объектов в жилом комплексе «Закаменский», который изначально планировала возвести компания «Неоград-Инвест». Но в 2014 году застройщика постигло банкротство. Чтобы завершить высотку, обманутые дольщики объединились в жилищно-строительный кооператив «Закаменский-16». Региональные власти направили на достройку дома средства масштабных инвестпроектов.
— Это один из тех домов, доставшихся нам в наследство от ООО «Неоград-Инвест», очень тяжелый. Теперь уже два дома из этого наследия мы уже ввели в эксплуатацию. Для этого дома были привлечены МИПы, субсидии ЖСК на подключение к инженерным сетям, также дольщики получали персональные субсидии по 200 тыс. рублей, чтобы столкнуть с мертвой точки достройку этого объекта, — сообщил министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков.
Всего, по оценками минстроя, на завершение строительства дома было направлено порядка 300 млн рублей. Ключи от квартир обманутым дольщикам планируют начать передавать через две недели. Многие из этих людей ждут новоселья уже более 10 лет.
— Мы купили квартиру в 2012 году, планировали заехать в марте 2014-го. Но, вот, спустя 10 лет мы все-таки обрели свое жилье. Сегодня для нас действительно радостный день, эмоции переполняют, — рассказала одна из обманутых дольщиков Оксана Новикова.
По информации министерства строительства Новосибирской области, в настоящее время в регионе остаются незавершенными еще семь долгостроев. Ввести эти дома в эксплуатацию планируется до конца текущего года.
Ранее, «Прецедент» рассказывал, что не менее 10 обманутых дольщиков, которые не смогли вступить в созданный для достройки дома ЖСК «Закаменский 16», в итоге лишились своих объектов недвижимости. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело.