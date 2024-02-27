Обманутым дольщикам Ленобласти выплатят компенсации

— В прошлом году мы предусмотрели еще 11 миллиардов рублей, чтобы обеспечить выплаты компенсаций по 20 заявкам — сегодня все они одобрены на федеральном уровне. Компенсациями обеспечены дольщики объектов в низкой или нулевой степени готовности, — отметил зампредседателя правительства Ленобласти Евгений Барановский.