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Обманутым дольщикам Ленобласти выплатят компенсации

Более 1600 семей из 47-го региона получат выплаты за долгое ожидание жилья.
Источник: Комсомольская правда

Дольщикам Ленинградской области, которые уже долгое время ждут ключи от собственных квартир, выплатят компенсации. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

— В прошлом году мы предусмотрели еще 11 миллиардов рублей, чтобы обеспечить выплаты компенсаций по 20 заявкам — сегодня все они одобрены на федеральном уровне. Компенсациями обеспечены дольщики объектов в низкой или нулевой степени готовности, — отметил зампредседателя правительства Ленобласти Евгений Барановский.

Выплаты получат дольщики проблемного ЖК в Выборге от застройщика «Айбер-Звезда», а также последних домов от ГК «Петрострой»: четвертого корпуса жилого комплекса «Северный вальс», седьмого корпуса «Чистого ручья», секций «МНП», «ИКЛ» в «Материк».

В администрации 47-го региона добавили, что в настоящий момент более 1600 семей начинают получать долгожданные компенсации.

недвижимость