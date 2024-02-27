В мэрии Екатеринбурга оценили состояние плотин перед паводком

На территории Екатеринбурга в пропуске паводковых вод будет задействовано 15 плотин. Об этом заявила глава горкома благоустройства Тамара Благодаткова, сообщает пресс-служба мэрии.
В основном их состояние она оценила как хорошее. Власти следят за состоянием гидротехнических сооружений. В 2020 году ремонт прошёл в Зелёном бору, а в 2023-м — в Горном Щите.
В 2024 году запланирован ремонт плотины на реке Патрушихе возле пруда Спартак. Также в планах значится починка сооружения на Нижне-Исетском пруду, построенного ещё в 1829 году.