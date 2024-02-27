За 2024 год мэрия рассчитывает получить доходы в объеме 50,7 млрд руб.
По словам госпожи Батуевой, кассовый план за январь по доходам в целом исполнен на 92%. По налоговым доходам план исполнен на 83%, по неналоговым — на 114%, по безвозмездным поступлениям — на 41%. «Неисполнение кассового плана обусловлено незапланированным возвратом в краевой бюджет неиспользованных средств в сумме 657 млн руб.», — пояснила руководитель городской КСП.
Доходы бюджета Перми сократились на 8%
За январь 2024 года в бюджет Перми поступило 1,7 млрд руб., что на 8% меньше, чем за январь прошлого года. Об этом сообщила председатель контрольно-счетной палаты Перми Мария Батуева на пленарном заседании Пермской думы.
За 2024 год мэрия рассчитывает получить доходы в объеме 50,7 млрд руб.