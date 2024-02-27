Доходы бюджета Перми сократились на 8%

За 2024 год мэрия рассчитывает получить доходы в объеме 50,7 млрд руб.



По словам госпожи Батуевой, кассовый план за январь по доходам в целом исполнен на 92%. По налоговым доходам план исполнен на 83%, по неналоговым — на 114%, по безвозмездным поступлениям — на 41%. «Неисполнение кассового плана обусловлено незапланированным возвратом в краевой бюджет неиспользованных средств в сумме 657 млн руб.», — пояснила руководитель городской КСП.