Участник СВО из Новосибирска первым в стране купил жилье по военной ипотеке

Боец из Новосибирска первым среди участников СВО в России приобрел квартиру по военной ипотеке.
Об этом рассказали в региональном правительстве 27 февраля. Мужчина не находился в системе военного ипотечного кредитования на протяжении трех лет. Он приобрел четырехкомнатную квартиру в Новосибирске.
Всего на покупку жилья военнослужащим выделили более 1,7 трлн рублей.
«Новосибирская область — одна из лидеров в его использовании, в регионе куплено около 10 тысяч квартир», — уточнил губернатор Андрей Травников.
Он отметил, что военные приезжают в регион по долгу службы, но остаются вместе с семьями и после ухода в запас.
Напомним, что закон о военной ипотеке для участников СВО ранее подписал президент Владимир Путин. По нему бойцы могут вступить в систему ипотечного кредитования сразу после включения в специальный реестр.