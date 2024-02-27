Тоннель появится под Московским вокзалом при строительстве ВСМ к 2028 году

При строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) в Петербурге изменят территорию вокруг Московского вокзала. Под зданием собираются проложить тоннель. Кроме того, задействуют для реализации проекта и Военную улицу. Кстати, к концу февраля она все еще не включена в состав дорожной сети города на Неве, а ее состояние стало причиной многочисленных жалоб местных жителей. Об этом рассказали вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков и глава Центрального района Елена Федорова.