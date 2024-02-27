Тоннель появится под Московским вокзалом при строительстве ВСМ к 2028 году

При строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) в Петербурге изменят территорию вокруг Московского вокзала. Под зданием собираются проложить тоннель. Кроме того, задействуют для реализации проекта и Военную улицу. Кстати, к концу февраля она все еще не включена в состав дорожной сети города на Неве, а ее состояние стало причиной многочисленных жалоб местных жителей. Об этом рассказали вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков и глава Центрального района Елена Федорова.
— В городе по поручению президента реализуется масштабный проект ВСМ. При строительстве мы существенно изменим территорию вокруг Московского вокзала. Организуют также и дополнительные проезды. Новый тоннель свяжет разные стороны улично-дорожной сети и железнодорожных путей. В этом году мы должны утвердить этот проект планировки, а к 2028 году — запустить его в полном объеме.
Чиновник также уточнил, что за ближайшие четыре года специалисты выполнят все требующиеся транспортно-логистические решения. В частности, главную магистраль подключат к станции метро «Лиговский проспект-2». Глава Центрального района Елена Федорова тем временем успокоила и порадовала жителей Военной улицы. По ее словам, сейчас активно «решается вопрос с РЖД», чтобы благоустроить эту территорию.
Проект высокоскоростной магистрали — новшество для России. Первая подобная дорога появится на пути между двумя столицами к 2030 году. В дальнейшем проект собираются масштабировать.
По мнению экспертов, появление ВСМ существенно увеличит турпоток в Ленобласть.