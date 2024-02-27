Годовая инфляция в Волгоградской области в январе увеличилась до 7,11%

Непродовольственные товары за год подорожали на 5,32%. Здесь тоже сыграл значительную роль рост издержек на импортные товары, сырье и комплектующие. Услуги выросли в стоимости для волгоградцев на 7,12%. Хотя цены на проезд в общественном транспорте в 2024 году еще не поднимали (только на электрички и речные трамвайчики), из-за удорожания стройматериалов и рабочей силы заметно вырос взнос на капремонт.