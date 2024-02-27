Годовая инфляция в Волгоградской области в январе увеличилась до 7,11%

По итогам января 2024 года годовая инфляция в Волгоградской области составила 7,11%. Прирост к декабрю 2023-го оказался незначительным — 0,04%. Как сообщили в Волгоградском отделении Банка России, основными факторами увеличения уровня инфляции стали рост издержек производителей, продавцов и поставщиков услуг.
— В то же время ускорение сдерживало отсутствие индексации платы за проезд в городском транспорте в январе 2024 года, — отметили в Центробанке.
При этом продукты прибавили в цене 8,68%. Причиной стало подорожание топлива и электроэнергии, импортных материалов, ветеринарных препаратов и кормов. Выросли и зарплаты, затраты на переработку и транспортировку.
Непродовольственные товары за год подорожали на 5,32%. Здесь тоже сыграл значительную роль рост издержек на импортные товары, сырье и комплектующие. Услуги выросли в стоимости для волгоградцев на 7,12%. Хотя цены на проезд в общественном транспорте в 2024 году еще не поднимали (только на электрички и речные трамвайчики), из-за удорожания стройматериалов и рабочей силы заметно вырос взнос на капремонт.
По сравнению с ЮФО (7,61%) и Россией в целом (7,44%) инфляция в регионе оказалась ниже.