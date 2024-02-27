Как изменятся тарифы на электричество в Алматы

Как сообщалось ранее, акимат Алматы планирует оказать дополнительные меры соцподдержки по оплате комуслуг за электроэнергию для 8 категорий социально уязвимых граждан, включая ветеранов ВОВ и приравненных к ним лиц, инвалидов 1-й и 2-й групп, многодетных матерей, пенсионеров по возрасту и других. Эти меры приняты в связи с ожидаемым повышением цены на электроэнергию на 505,78 тенге на жилище с 1 марта.