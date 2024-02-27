Как изменятся тарифы на электричество в Алматы

Как сообщила на брифинге РСК руководитель департамента Комитета по регулированию естественных монополий по Алматы Асель Буденеева, среднеотпускной тариф составит 28 тенге/кВтч без НДС:
- тариф для населения 25,55 (+10%) тенге/кВтч без НДС;
- для юридических лиц 29,73 (+11%) тенге/кВтч без НДС;
- для бюджетных организаций 32,73 (-10%) тенге/кВтч без НДС;
- для производителей социально значимых продовольственных товаров 28 тенге/кВтч без НДС.
В свою очередь, тарифы, дифференцированные в зависимости от объемов потребления, составят для:
- первого уровня 23,16 тенге/кВтч без НДС,
- тариф второго уровня 30,66 тенге/кВтч без НДС,
- тариф третьего уровня 38,33 тенге/кВтч без НДС.
Рост среднего чека для населения при среднем потреблении по лицевому счету в размере 208 кВтч, составит 506 тенге.
— В рамках проекта по отмене дифференциации тарифов на электроэнергию, департаментом достигнут показатель в размере 8,7% (разрыв между средним показателем и тарифом для населения), — добавила Асель Буденеева.
Как сообщалось ранее, акимат Алматы планирует оказать дополнительные меры соцподдержки по оплате комуслуг за электроэнергию для 8 категорий социально уязвимых граждан, включая ветеранов ВОВ и приравненных к ним лиц, инвалидов 1-й и 2-й групп, многодетных матерей, пенсионеров по возрасту и других. Эти меры приняты в связи с ожидаемым повышением цены на электроэнергию на 505,78 тенге на жилище с 1 марта.