В Уфе благоустроили парк «Волна»

Об этом сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства РБ.
После реконструкции на территории появились спортивные и детские площадки, обустроены прогулочные аллеи и сцена. Также рабочие сделали зоны отдыха, установили современное освещение и видеонаблюдение.
Парк «Волна» — одна из излюбленных локаций жителей. Сегодня там проводят время молодежь, мамы с детьми и жители пожилого возраста. С каждым днем его посетителями становятся все больше уфимцев и гостей столицы.
«Уфу по праву считают одним из самых зеленых городов-миллионников России. В столице Башкирии десятки парков, скверов, аллей. Эти территории — любимые места отдыха горожан разных поколений. Благодаря нацпроекту создаются новые общественные пространства, а существующие постоянно обновляются», — отметили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства региона.
Одна из ключевых задач нацпроекта «Жилье и городская среда» — повышение комфорта городской среды. Нацпроект предусматривает активное вовлечение граждан в решение вопросов по благоустройству своих городов. Кроме того, основной целевой показатель нацпроекта — обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно. Нацпроекты реализуются по решению президента России с 2019 года.