Маск попросил главу Microsoft настроить ему ноутбук с Windows

По его словам, эта опция исчезает, если компьютер подключен к Wi-Fi. Кроме того, Маск пожаловался, что при регистрации учетной записи нельзя использовать рабочий адрес электронной почты. «А у меня *есть* только рабочие адреса электронной почты!» — заключил он.