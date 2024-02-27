В Волгограде переселят в новое здание обитателей облсуда

Совещание судов общей юрисдикции состоялось в Волгограде 27 февраля. Участие в нем принял глава региона Андрей Бочаров. Поблагодарил судейское сообщество за сложную и ответственную работу, губернатор подтвердил, что обладминистрация не забыла о своем обещании, данном в год 100-летия Волгоградского областного суда.
«Тогда был поднят вопрос о создании достойных условий для отправления правосудия облсудом. Сегодня могу сказать, что определена площадка для будущего нового здания, началось его проектирование. Средства выделены, рассчитываю, что в конце 2024-го — начале 2025 года оно завершится, пройдет госэкспертиза, и начнется строительство», — акцентировал губернатор.
Следующим этапом, по словам Андрея Бочарова, будет решение вопроса размещения Центрального районного суда.