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В Екатеринбурге выросли цены на небольшие квартиры

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 февраля, УралПолит.Ru. В Екатеринбурге за год выросли в цене квартиры до 25 квадратов. На вторичном рынке они подорожали на 8%, а на первичном — на 32%. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость».

Кроме того, на рынке такого жилья выросло и предложение. Мини-квартир в новостройках стало на 41% больше, в готовых домах — на 12%. При этом в первом случае такое жилье обойдется в среднем 3,9 млн рублей, а во втором — 2,8 млн.

Аналитики отметили, что на маленькие квартиры россияне стали чаще обращать внимание, так как сейчас больше рассчитывают при покупке квартиры на собственные средства. Такие объекты покупают как для жизни, так и для сдачи в аренду.

В России выросло в 1,5 раза число студий до 30 квадратных метров в новых домах, напоминает телеканал 360. По мнению экспертов, такой тренд связан с ростом цен на квартиры.

недвижимость