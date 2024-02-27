В Екатеринбурге выросли цены на небольшие квартиры

Кроме того, на рынке такого жилья выросло и предложение. Мини-квартир в новостройках стало на 41% больше, в готовых домах — на 12%. При этом в первом случае такое жилье обойдется в среднем 3,9 млн рублей, а во втором — 2,8 млн.