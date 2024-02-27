В Екатеринбурге выросли цены на небольшие квартиры

Кроме того, на рынке такого жилья выросло и предложение. Мини-квартир в новостройках стало на 41% больше, в готовых домах — на 12%. При этом в первом случае такое жилье обойдется в среднем 3,9 млн рублей, а во втором — 2,8 млн.
Аналитики отметили, что на маленькие квартиры россияне стали чаще обращать внимание, так как сейчас больше рассчитывают при покупке квартиры на собственные средства. Такие объекты покупают как для жизни, так и для сдачи в аренду.
В России выросло в 1,5 раза число студий до 30 квадратных метров в новых домах, напоминает телеканал 360. По мнению экспертов, такой тренд связан с ростом цен на квартиры.