Еще один топ-менеджер аэропорта Алматы покинул свой пост вслед за двумя экспатами

31 июля 2020 года КазТАГ сообщал, что ТОО «Алматы ЗТО», являющееся стратегическим объектом в составе АО «Международный аэропорт Алматы», решили отдать компании Joint Technologies. Как сообщалось в декабре 2018 года, ТОО «Joint Technologies» входит в структуру ТОО «Кипрос», владельцами которого являются зять первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Тимур Кулибаев и дочь экс-главы государства Динара Кулибаева. Сам Кулибаев по состоянию на 2019 год являлся мажоритарным акционером Joint Technologies.