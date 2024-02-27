Еще один топ-менеджер аэропорта Алматы покинул свой пост вслед за двумя экспатами

«Старший вице-президент Международного аэропорта Алматы Симон Зитцерс уходит со своего поста по личным причинам, не связанным с производственной деятельностью», — ответили в пресс-службе аэропорта на запрос редакции КазТАГ.
Указано, что на его место будет назначен другой специалист.
17 февраля в аэропорту Алматы все рейсы задерживались на вылет и отправление из-за сильного снегопада. КазТАГ сообщал, что аэропорт Алматы проводит застолье на фоне возмущений пассажиров из-за задержек рейсов.
Напомним, 28 декабря 2023 года КазТАГ со ссылкой на источник сообщил, что два турецких топ-менеджера аэропорта Алматы неожиданно покинули свои должности — это старший вице-президент по коммерции Йеткин Четин Пакер и первый вице-президент Фатих Омюр.
В 2019 году стало известно, что крупнейший оператор аэропортов в Турции TAV Airports ведет переговоры о покупке аэропорта Алматы. 8 мая 2020 года сообщалось, что воздушную гавань в итоге продали турецкому холдингу. В августе 2020 года выяснилось, что правительство разрешило отчуждение 100% акций аэропорта Алматы дочерней структуре турецкого TAV Airports.
Компания Venus Airport Investments B.V. (зарегистрирована в Амстердаме) являлась единственным акционером АО «Международный аэропорт Алматы». В свою очередь Venus Airport Holdings B.V. (также находится в нидерландской юрисдикции), как отмечалось ранее, владела 10%-ной и более долей единственного акционера аэропорта. Эта компания полностью принадлежит сингапурской Steppe Capital Pte. Ltd, контролируемой Тимуром Кулибаевым.
31 июля 2020 года КазТАГ сообщал, что ТОО «Алматы ЗТО», являющееся стратегическим объектом в составе АО «Международный аэропорт Алматы», решили отдать компании Joint Technologies. Как сообщалось в декабре 2018 года, ТОО «Joint Technologies» входит в структуру ТОО «Кипрос», владельцами которого являются зять первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Тимур Кулибаев и дочь экс-главы государства Динара Кулибаева. Сам Кулибаев по состоянию на 2019 год являлся мажоритарным акционером Joint Technologies.
30 апреля 2021 года КазТАГ сообщал, что турецкая TAV Airports завершила выкуп аэропорта Алматы, цена снижена на $50 млн.