На правом берегу Новосибирска заканчивают последний съезд с четвертого моста

С начала года планомерно увеличивается количество персонала на площадке, на данный момент здесь работает более 230 человек и около 50 единиц техники. Работы проводят на транспортных развязках, тоннелях под Транссибирской магистралью, эстакаде основного хода, пункте взимания платы.
На данный момент завершается строительство последнего из трех автомобильных съездов на правом берегу. Уже устроены подпорные стены, гидроизоляция бетонных поверхностей, установлено парапетное ограждение. Некоторые работы будут продолжены с наступлением тепла. Съезд будет вводиться в эксплуатацию в конце лета. На 114-метровом пилоне монтируют системы аэросигнализации и молниезащиты.
На левом берегу в тоннеле под Транссибом завершены работы по устройству постоянной монолитной обделки. Во втором тоннеле в створе улицы Станиславского закончили монтировать временную портальную раму и устраивать бетонирование приемного резервуара. Данные путепроводы позволят исключить пересечение транспортных потоков. Будет установлено бессветофорный режим движения, что сократит время в пути между берегами на 30%. Улучшится транспортная доступность аэропорта Толмачево. Общая готовность моста оценивается в 85%.