На правом берегу Новосибирска заканчивают последний съезд с четвертого моста

На левом берегу в тоннеле под Транссибом завершены работы по устройству постоянной монолитной обделки. Во втором тоннеле в створе улицы Станиславского закончили монтировать временную портальную раму и устраивать бетонирование приемного резервуара. Данные путепроводы позволят исключить пересечение транспортных потоков. Будет установлено бессветофорный режим движения, что сократит время в пути между берегами на 30%. Улучшится транспортная доступность аэропорта Толмачево. Общая готовность моста оценивается в 85%.