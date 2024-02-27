Забастовка в Мангистау: компания Westoil Softwarе уволила 50 участников акции

«До тех пор, пока набор не произведен, у уволенных сотрудников есть шанс вернуться на работу посредством согласительной комиссии. Пока есть эта возможность, мы призываем всех участников незаконной забастовки последовать примеру ваших коллег, которые уже вернулись на свои рабочие места», — заявили в ТОО.