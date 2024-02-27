Забастовка в Мангистау: компания Westoil Softwarе уволила 50 участников акции

АЛМАТЫ, 27 фев — Sputnik. ТОО Westoil Software, работники которой третий месяц проводят забастовку, разрывает трудовые договоры с 50-тью участниками акции, сообщили в пресс-службе компании.
«Компания вынуждена сообщить о том, что с сегодняшнего дня, основываясь на решении суда о признании забастовки незаконной, в связи с производственной необходимостью, разрывает трудовые договоры с 50-тью работниками», — говорится в сообщении.
На освободившиеся вакансии начинается набор новых сотрудников. В компании утверждают, что мера «в полной мере соответствует законодательству в сфере занятости».
«До тех пор, пока набор не произведен, у уволенных сотрудников есть шанс вернуться на работу посредством согласительной комиссии. Пока есть эта возможность, мы призываем всех участников незаконной забастовки последовать примеру ваших коллег, которые уже вернулись на свои рабочие места», — заявили в ТОО.
Ранее сообщалось, что более 120 сотрудников Westoil Softwarе в Мангистау прекратили забастовку и вернулись на рабочие места. Другие продолжают бастовать.
Компания оказывает транспортные услуги на месторождении Жетыбай (где добывает нефть дочка «КазМунайГаза»). Работники требуют включить компанию в состав «КазМунайГаза» и довести зарплаты до уровня КМГ.
В КМГ отвечают, что минимальная зарплата у них составляет 380 тыс. тенге, средняя 735 тысяч тенге, максимальная — 890 тыс. тенге.
дополнительно работникам производится оплата за работу в выходные и праздничные дни в соответствии с Трудовым кодексом.
со стороны работодателя исполняются обязательства по оплате труда и социальным выплатам.
«Продолжительная забастовка наносит ущерб ММГ в размере 23 миллионов тенге в день, с начала забастовки она оценивается свыше 1 миллиарда тенге, — сообщили в АО “КазМунайГаз”.
В связи с этим работодатель рассматривает вопрос о прекращении трудовых отношений с участниками забастовки в одностороннем порядке в соответствии с законодательством.
Кроме того, КМГ не будет открывать дополнительный штат в дочерних организациях и создавать новую дочернюю организацию.