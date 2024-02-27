Руководство АНПЗ подозревают в злоупотребления должностными полномочиям

По информации Департамента АФМ по Атырауской области, при координации прокуратуры региона выяснилось, что из-за злоупотребления полномочиями руководства АНПЗ государству был причинен ущерб в особо крупном размере.
Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.
16 февраля 2024 года стало известно, что заместитель генерального директора — главный инженер ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» Адилет Шошанбасов обратился к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. В своем обращении он обвинил генерального директора АНПЗ Галымжана Жусанбаева в неподобающем поведении.
Затем с письмом к главе государству обратился генеральный директор АНПЗ Галымжан Жусанбаев, который ответил на обвинения подчиненных.
19 февраля гендиректор АНПЗ ответил на обвинения подчиненных.
19 февраля гендиректора и главного инженера Атырауского НПЗ сняли с должностей.