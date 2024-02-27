Среднемесячная зарплата в Краснодаре достигла 73,3 тысячи рублей

«Важнейшим показателем благосостояния общества служит уровень доходов населения. В структуре доходов заработная плата по-прежнему является основным источником доходов населения и одним из показателей уровня жизни, поскольку она должна обеспечивать не только минимальные потребительские расходы семьи, но и решать социальные вопросы», — сказано в документе.



Уровень регистрируемой безработицы в краевой столице по состоянию на 1 января 2024 года составил 0,2% от численности трудоспособного населения. Это на 0,2% меньше, чем годом ранее.



За период с января по декабрь 2023 года в ГКУ КК «Центр занятости населения города Краснодара» обратились более 14 тыс. человек. При содействии Центра трудоустроили 9,7 тыс. граждан. Более 5,6 тыс. человек получили статус безработного. Это почти на 4,7 тыс. человек меньше, чем годом ранее.



В Краснодаре сейчас реализуют 41 инвестиционный проект на сумму более 169,1 млрд руб. Один из наиболее крупных — строительство аэровокзала и объектов аэропортовой инфраструктуры в аэропорту Краснодара.



Вячеслав Рыжков.