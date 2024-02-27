Большой Смоленский мост должен стать частью Кольцевой магистрали

Большой Смоленский мост в Петербурге должен стать одним из узлов будущей Кольцевой магистрали. Среди ее узлов проектировщик назвал тоннель под Невой на Васильевский остров.
О значении переправы говорится в конкурсной документации к объявленному накануне конкурсу на ее строительстве. Авторы проекта ссылаются на Генплан и говорят, что мост станет частью Кольцевой магистрали, которая пройдет по существующей улично-дорожной сети, но которой не хватает нескольких связующих узлов. Помимо Большого Смоленского поста, это путепровод на рельсами Ладожского вокзала, путепровод над рельсами станции «Нарвская», и другие сооружения.
Характерно, что упоминается также тоннель под фарватером Невы от набережной Екатерингофки до Наличной улицы. Между тем, в генплане есть лишь одна новая связь центральных районов и Васильевского острова — это Ново-Адмиралтейский мост. Помимо него, через Неву запланировано еще 4 переправы, как неоднократно заявляли в Смольном: это Арсенальный мост, Большой Смоленский, мост в составе Широтной магистрали и Орловский тоннель. Идея по строительству тоннеля от Екатерингофки до Васильевского острова звучала неоднократно несколько лет назад, однако было отложена из-за высокой стоимости.
Напомним, накануне Дирекция транспортного строительства объявила конкурс на строительство Большого Смоленского моста за 40 морд рублей.