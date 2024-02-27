Белорусам сказали про сбои в работе банковских карт 2 марта 2024

По данным организации, 2 марта, в субботу, будут проводиться технологические работы на сетевом оборудовании центра. По этой причине, в промежуток с 03.00 до 06.00 часов возможны перерывы в обслуживании держателей карточек банков, которые пользуются услугами центра. Также возможны сбои в момент расчета банковскими картами в организациях торговли, сервиса, инфокиосках. Кроме того, говорится и про затруднения при снятии наличных в банкоматах.