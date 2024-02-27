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В отношении руководства АНПЗ начато досудебное расследование

Расследование идет по факту злоупотребления должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия в виде причинения особо крупного ущерба.
Источник: Sputnik.kz

АЛМАТЫ, 27 фев — Sputnik. Агентство по финансовому мониторингу начало досудебное расследование в отношении руководства Атырауского нефтеперерабатывающего завода, сообщили в пресс-службе ведомства.

Расследование идет по факту злоупотребления должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия в виде причинения особо крупного ущерба.

Как сообщалось ранее, после жалоб живущих по соседству с АНПЗ граждан в «КазМунайГазе» создали специальную комиссию для расследования. По итогам ее работы уволили гендиректора завода и его заместителя.

В сообщении отметили, что завод продолжает производство и отгрузку нефтепродуктов в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что в соцсетях жители по соседству с АНПЗ жаловались на нарушения промбезопасности и другие проблемы.

Именно тогда в «КазМунайГаз» сообщили, что направят специальную комиссию на АНПЗ, чтобы проверить жалобы населения, в которых говорилось об остановке компрессора на установке очистки бензина и дизтоплива и нарушениях промбезопасности.

Кроме того, главный инженер Шошанбасов в соцсетях обвинил Жусанбаева в непрофессионализме, проявленном при остановке циркуляционного компрессора.