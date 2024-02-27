«Крымэнерго» электрифицирует жилой массив в селе Золотое Ленинского района

В строительстве используются современные отечественные материалы. — К примеру, высокотехнологичный самонесущий изолированный провод для воздушной линии 0,4 киловольта является безопасным и экономичным, устойчив к гололедообразованию и механическим повреждениям, обладает низкой аэродинамичностью и исключает схлестывание проводов во время сильных ветровых нагрузок, что особенно важно в климатических условиях Восточного Крыма, — говорится в сообщении.