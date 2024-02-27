«Крымэнерго» электрифицирует жилой массив в селе Золотое Ленинского района

Государственное унитарное предприятие «Крымэнерго» электрифицирует жилой массив в селе Золотом Ленинского района. Как сообщили в пресс-службе предприятия, специалисты уже смонтировали комплектную трансформаторную подстанцию мощностью 400 киловольт-ампер и установили 41 опору. Проектом также предусмотрено возведение 0,7 километра воздушной линии напряжением 0,4 киловольта. После завершения работ к электросетям будут подключены новые абоненты на улицах Северной и Дачной.
В строительстве используются современные отечественные материалы. — К примеру, высокотехнологичный самонесущий изолированный провод для воздушной линии 0,4 киловольта является безопасным и экономичным, устойчив к гололедообразованию и механическим повреждениям, обладает низкой аэродинамичностью и исключает схлестывание проводов во время сильных ветровых нагрузок, что особенно важно в климатических условиях Восточного Крыма, — говорится в сообщении.
Работы осложняются рельефом местности и сложными геологическими условиями — скважины приходится бурить в прочных скальных грунтах.