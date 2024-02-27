Собянин: Реализуем два проекта КРТ в районах Фили-Давыдково и Тимирязевский

По состоянию на 27 февраля Правительством Москвы одобрено и находится в стадии реализации 67 проектов комплексного развития территорий. Общая площадь этих участков — около 867 гектаров. На них планируется построить более 16,6 миллиона квадратных метров недвижимости. В результате будет создано порядка 168 тысяч рабочих мест.