Собянин: Реализуем два проекта КРТ в районах Фили-Давыдково и Тимирязевский

Правительство Москвы приняло решение о реализации двух проектов комплексного развития неэффективно используемых городских территорий в районах Фили-Давыдково (ЗАО) и Тимирязевский (САО). Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.
На месте устаревших объектов нежилой застройки возведут порядка 70 тысяч квадратных метров жилья для переселения граждан по программе реновации, а также необходимые объекты инфраструктуры.
«Оба проекта дадут горожанам порядка 130 рабочих мест. Например, в Тимирязевском районе предусмотрены помещения для участков мировых судей», — рассказал мэр Москвы.
На территории площадью 0,43 гектара в Тимирязевском районе на улице Вучетича (владение 1) построят дома для переселения горожан по программе реновации. В нежилой части будут предусмотрены помещения для размещения участков мировых судей. Градостроительный потенциал участка — 16,2 тысячи квадратных метров недвижимости. В результате реализации проекта будет создано порядка 60 рабочих мест.
На территории площадью 1,49 гектара в районе Фили-Давыдково на Кременчугской улице (владение 19) построят дома для участников программы реновации. Градостроительный потенциал участка — 53,5 тысячи квадратных метров недвижимости. Здесь будет создано порядка 70 рабочих мест.
По состоянию на 27 февраля Правительством Москвы одобрено и находится в стадии реализации 67 проектов комплексного развития территорий. Общая площадь этих участков — около 867 гектаров. На них планируется построить более 16,6 миллиона квадратных метров недвижимости. В результате будет создано порядка 168 тысяч рабочих мест.