Наши люди в долгах, как в шелках: Жители Молдовы взяли кредитов у микрофинансовых организаций почти на 14 миллиардов леев

В Молдове прибыль небанковских кредитных организаций выросла на 30%.
Граждане и бизнес продолжают брать больше кредитов в микрофинансовых организациях, несмотря на усилия властей внедрить осознанный подход к взятию кредита в НКО.
По итогам 9 месяцев 2023 года общий объём выданных кредитов небанковскими кредитными организациями составил 13,7 млрд леев. Это на 2,3 млрд леев, или на 20% больше, чем по итогам этого же периода 2022 года.
Прибыль НКО также растёт. За 9 месяцев 2023 года они заработали 918 млн леев, что почти на 30% больше, чем за 9 месяцев предыдущего года, передаёт BusinessPages.
Самой прибыльной небанковской кредитной организацией вновь стала компания Microinvest. По сравнению с январём-сентябрём 2022 года её прибыль выросла со 197,4 млн леев до 253,1 млн леев, или на 28,2%.
Самыми убыточными НКО, как в 2022 году, остались Super Credit (минус 15,9 млн леев) и Credit Nobil (минус 10,7 млн леев).