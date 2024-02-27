Побит 10-летний рекорд по ввозу шоколада и какао в Казахстан

Нынешний результат стал максимальным по меньшей мере с 2013-го, рост по сравнению с прошлым годом составил 12%. В денежном выражении картина похожая — самое высокое значение за то же десятилетие, рост к 2022-му даже более заметный, 24%.
Основным поставщиком продукции остается Россия, но ее доля в последнее время снижается.
С точки зрения физических объемов показатель в последние пять лет изменился с 80% в 2019-м до 71% в 2023-м, в деньгах доля снизилась с 74% до 63%.
Кстати, заодно обращает на себя внимание рост доли Турции: в тоннах — с 4 до 9%, в деньгах — с 4 до 8%.