Долгострой ПТК-30 на Волховской в Новосибирске отдали другому подрядчику

21-этажный дом на 190 квартир в ЖК «Радуга», который начинала строить обанкротившаяся в 2018 году компания «Виакон проект Радуга» из ГК «ПТК-30», в 2023 году продали с молотка.
Теперь мэрия Новосибирска выдала разрешение на завершение строительства ООО «Иволга», которая связана с ГК «Расцветай».
Сдать дом новый подрядчик должен до 15 июля 2025 года.
Ранее власти решили проблему с еще двумя долгостроями в этом микрорайоне.
Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что в Новосибирске сдали 28-этажный долгострой на Дуси Ковальчук.