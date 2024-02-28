Бюджет Приморья на 2024 год увеличили до 214 млрд рублей

Более 690 млн рублей получит Агентство по гидротехническим сооружениям. В том числе, на приобретение техники для защиты граждан от наводнений. Также средства пойдут на защитные сооружения, которые еще не введены в эксплуатацию, в поселке Горные ключи, в микрорайоне Семь ветров в Уссурийске, на реконструкцию гидротехнических сооружений и дамбы по левому берегу реки Постышевка в Паризанске и капитальный ремонт водохранилища Нежданка и водонапорной башни в Дальнегорске.