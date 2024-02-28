Бюджет Приморья на 2024 год увеличили до 214 млрд рублей

Бюджет Приморского края в результате очередной корректировки увеличился на 8,6 млрд рублей. Соответствующие изменения внесли депутаты на февральском заседании парламента. Основная часть средств будет направлена региональному Минстрою на завершение социальных объектов.
Доходная часть краевой казны в 2024 году составит 214 млрд рублей. Расходы — 238,8 млрд. Дефицит — 24,8 млрд. Как отметила председатель правительства Приморья Вера Щербина, дефицит сложился из бюджетных и специальных казначейских кредитов. Бюджет сбалансирован и не предполагает заемов у частных банков.
Дополнительные средства будут направлены на пополнение Резервного фонда ПК — 500 млн рублей. Деньги пойдут на поддержку СВО, семей участников спецоперации, самих участников и прочие нужды.
Более 690 млн рублей получит Агентство по гидротехническим сооружениям. В том числе, на приобретение техники для защиты граждан от наводнений. Также средства пойдут на защитные сооружения, которые еще не введены в эксплуатацию, в поселке Горные ключи, в микрорайоне Семь ветров в Уссурийске, на реконструкцию гидротехнических сооружений и дамбы по левому берегу реки Постышевка в Паризанске и капитальный ремонт водохранилища Нежданка и водонапорной башни в Дальнегорске.
262 млн рублей получит Минцифры. Большая часть суммы — на обеспечение подвижной радиотелефонной связью отдельных участков автомобильных дорог.
«Это Хасанский район, где уже сейчас строится курорт мирового уровня. Там нет покрытия связью. Ожидать там туристов без связи невозможно», — отметила Вера Щербина.
Ветеринарной инспекции выделят 237 млн рублей на ликвидацию очагов особо опасных болезней.
Поправки в главный финансовый документ края были приняты в трех чтениях.