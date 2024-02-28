Туризм в Приморье помогут развивать 3-D моделирование и новые технологии

Уже в этом году в Приморском крае 1300 человек пройдут обучение по программе «Профессионалитет» в сфере туризма и смежных с ним направлений. Учить будут по разным специальностям. От официантов и поваров, до специалистов управленческого звена турфирм компаний отрасли.
О создании в регионе образовательного кластера «Туризм и сфера услуг» сообщили на пресс-конференции в правительстве Приморского края. Проект реализуется при поддержке исполнительной власти региона, с участием представителей образования, руководителей туристических и рекреационных компаний края. Задача проекта — удовлетворить потребность в кадрах в сфере гостеприимства и обеспечить отрасли возможности дальнейшего развития. Напомним, что задачу создать туристический хаб российского уровня в Приморском крае поставил Президент России Владимир Путин.
«Проект образовательного кластера “Туризм и сфера услуг” для нас очень важен.
Эта отрасль — одна из ключевых для развития Приморского края, а регион — один из лидеров программы “Профессионалитет” на Дальнем Востоке страны», — рассказал министр профессионального образования и занятости населения Приморского края Сергей Викторович Дубовицкий.
«Наш ВУЗ готов вложить дополнительно собственные средства на программу. В перспективе мы хотим, чтобы конкурс на места на обучение по программе услуги в сфере туризма, составлял 10 человек на место. Такого результата добились наши коллеги из Красноярска», — подчеркнула ректор ВВГУ Татьяна Терентьева.
Кстати, система высшего образования планирует серию реформ, направленных на создание специализированного образования в сфере туризма, включающего отдельные помещения, специальное оборудование и тренировочные площадки. Технологическое обеспечение может включать в себя самые современные достижения, вплоть до виртуальной реальности и 3D-моделирования. Добавим, что в Приморском крае работает госпрограмма по развитию туризма. Но профессионалов высокого уровня всегда мало. И тут поможет бизнес.
«Даже ученики второго курса программы “Профессионалитет” становятся более квалифицированными. А пятикурсников сразу забирают в лучшие заведения общественного питания России и даже мира. Поэтому и мы — владельцы бизнеса должны будем соответствовать тому уровню, до которого вырастим учащихся этого кластера», — высказался учредитель ООО «Батони» (ресторан «Супра») Илья Сухих.
В целом участники пресс-конференции согласились с тем, что сфера туризма и гостеприимства нуждается сегодня в популяризации профессий. Это поможет превратить Приморье в туристическую жемчужину России на Дальнем Востоке. А это позволит и увеличить поток внутрироссийского туризма и привлечь зарубежных гостей. Именно такую задачу и ставил Президент России Владимир Путин, говоря о создании в Приморье туристического хаба.