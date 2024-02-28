Туризм в Приморье помогут развивать 3-D моделирование и новые технологии

В целом участники пресс-конференции согласились с тем, что сфера туризма и гостеприимства нуждается сегодня в популяризации профессий. Это поможет превратить Приморье в туристическую жемчужину России на Дальнем Востоке. А это позволит и увеличить поток внутрироссийского туризма и привлечь зарубежных гостей. Именно такую задачу и ставил Президент России Владимир Путин, говоря о создании в Приморье туристического хаба.