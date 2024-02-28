Цены на продукты в магазинах выросли: что подорожало и насколько

«Подорожали яйца, майонез, колбаса, сыр, практически все товары от 15 до 30 процентов. Это и импортные, и казахстанские продукты, где большая доля импортных компонентов. Конфеты алматинской фабрики подорожали. За месяц до этого цена была на 30 процентов дешевле. Мы делали опросы в конце прошлого года в некоторых крупных супермаркетах и отметили, что некоторые популярные продукты зарубежного производства подорожали в два раза. Скидки у нас фактически не работают, так как их ставят либо на товар, который вот-вот будет просрочен, либо предварительно завышают цены, а потом предлагают его почти по старой цене, но уже со скидкой. Мне кажется, на увеличение цен влияет много факторов. Это и подорожание производства, удорожание импортных компонентов, логистика. К примеру, цена на яйца поднимается, потому что дорожают корма. С некоторыми странами наблюдаются проблемы с логистикой, раньше множество товаров шло из России, а сейчас их там нет. Жалоб в начале года было очень много, и каждый год практически мы наблюдаем подобное увеличение цен. Кроме того, на рынке большое количество подделок», — рассказала Романовская.