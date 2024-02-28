Цены на продукты в магазинах выросли: что подорожало и насколько

После новогодних праздников многие казахстанцы стали замечать, что привычные для них продукты на полках супермаркетов стали стоить дороже. Некоторые позиции подорожали на 100−200 тенге, а на другие цена и вовсе поднялась на 400 тенге и выше. К примеру, читатели сообщили в редакцию, что популярная марка чая в пакетиках выросла в цене с 500 до более 800 тенге. Поднялись цены на майонез, яйца, колбасу, сыр и особенно на продукты импортного производства. При этом на многие из этих продуктов до Нового года в магазинах были значительные скидки, однако после окончания скидок ценники уже установились на новых отметках.
Это подтверждает и председатель Национальной Лиги потребителей Казахстана Светлана Романовская. По ее словам, еще в преддверии новогодних праздников
«Подорожали яйца, майонез, колбаса, сыр, практически все товары от 15 до 30 процентов. Это и импортные, и казахстанские продукты, где большая доля импортных компонентов. Конфеты алматинской фабрики подорожали. За месяц до этого цена была на 30 процентов дешевле. Мы делали опросы в конце прошлого года в некоторых крупных супермаркетах и отметили, что некоторые популярные продукты зарубежного производства подорожали в два раза. Скидки у нас фактически не работают, так как их ставят либо на товар, который вот-вот будет просрочен, либо предварительно завышают цены, а потом предлагают его почти по старой цене, но уже со скидкой. Мне кажется, на увеличение цен влияет много факторов. Это и подорожание производства, удорожание импортных компонентов, логистика. К примеру, цена на яйца поднимается, потому что дорожают корма. С некоторыми странами наблюдаются проблемы с логистикой, раньше множество товаров шло из России, а сейчас их там нет. Жалоб в начале года было очень много, и каждый год практически мы наблюдаем подобное увеличение цен. Кроме того, на рынке большое количество подделок», — рассказала Романовская.
Романовская считает, что поднявшиеся цены на некоторые продукты теперь уже вряд ли опустятся, так как движение цен в основном происходит у нас только в сторону повышения. При этом такие меры, как искусственное регулирование цен на социально значимые продукты, не особо помогают ситуации, так как предприниматели не хотят торговать себе в убыток. По словам руководителя Национальной Лиги потребителей, необходимы более совершенные меры поддержки населения, такие как социальные карты и специальные магазины с более низкими ценами.
Согласно Бюро национальной статистики, в январе 2024 года по сравнению с декабрем 2023 года средние розничные цены на некоторые продукты действительно подорожали, причем почти на 20 процентов. В основном речь идет о свежих овощах, они подорожали на 7,8 процента за месяц. Так, лидером по повышению цены стали помидоры — рост на 18,5 процента за месяц (с 853 до 1037 тенге за килограмм), несильно от них отстали огурцы — 14,9 процента (до 1074 тенге за килограмм, на 160 тенге за месяц). Болгарский перец подорожал на 12,1 процента.
Цена на яйца также выросла, хотя и не столь значительно, как в соседней России: на яйца 1 категории — на 5 процентов (до 566 тенге за десяток, на 25 тенге за месяц). Также, согласно официальным данным, килограмм черного чая подорожал на 62 тенге в январе (цена достигла 4945 тенге за кило), цена на полукопченую колбасу выросла на 105 тенге за кило (до 3430 тенге). Цена на молоко 3,2 процента жирности выросла на 9 тенге (до 484 за литр). Стоимость майонеза возросла на 31 тенге (до 1804 тенге за килограмм).
При этом, согласно официальной статистике, цена на сыр практически не изменилась с прошлого месяца и составляет 4958 тенге за килограмм.
В Комитете торговли сообщили, что следят за ценами на товары только из перечня социально значимых, а это 19 видов продуктов. Мониторинг проводится в выбранных для этого магазинах «у дома», рынках, крупных супермаркетах и торговых сетях.
Среди товаров категории СЗПТ, по данным Комитета, с начала текущего года наблюдается рост на яйцо, картофель и рожки.
«Рост цен на яйца связан с сезонностью, снижением объемов выпускаемой продукции зимой, а также повышением затрат производителей (оплата труда, рост цен на ветеринарные препараты, содержание хозяйств, коммунальные услуги). Повышение показателя индекса цен на картофель связан с затратами на хранение. На удорожание рожек повлиял фактор роста цен на муку и повышение затрат производителей на оплату труда и коммунальные услуги, а также содержания производственной техники. В связи с тем, что Казахстан является страной с рыночной экономикой, где цены на товары определяются субъектами внутренней торговли самостоятельно, в том числе с учетом состояния обеспеченности рынка и спроса. Кроме того, следует отметить, что производитель устанавливает отпускные цены в том числе и от текущей ситуации на рынке».
Для стабилизации цен на социально значимые товары комитет и другие госорганы предпринимают меры:
- в рамках контроля 15-процентной торговой надбавки на СЗПТ проводится проверка торговых объектов;
- проводятся разъяснительные работы с субъектами торговли, рассылаются памятки по недопущению нарушений законодательных норм;
- в целях налаживания межрегионального товарооборота в Кызылординской и Жамбылской областях провели тематические ярмарки, где были заключены меморандумы на поставку риса и лука;
- по итогам 2023 года в стране проведено более 5000 сельхозярмарок;
- местными исполнительными органами проводится заключение форвардных договоров для формирования запасов стабилизационных фондов (на текущее межсезонье сформирован запас 153 тысяч тонн овощной продукции);
- для обеспечения сырьем казахстанских заводов с 4 февраля 2023 года введены экспортные таможенные пошлины на семечки подсолнечника;
- запущен мониторинг данных электронных счетов-фактур для борьбы с непродуктивными посредниками;
- по поручению Главы Государства для снижения уровня инфляции в два раза разработан новый подход, направленный на обеспечение стабильности цен на товары и создание цифрового зеркала реализации механизмов стабилизации цен.
В комитете также отметили, что прорабатывается работа по пересмотру государственного регулирования цен на СЗПТ в пользу адресной помощи социально уязвимых граждан.