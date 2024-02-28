Как проверить поступления новых пенсионных взносов в Казахстане

С 2024 года на пенсионные счета казахстанцев в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) начали поступать новые обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР).
Напомним, что ставка ОПВР равна 1,5% от зарплаты работника, а к 2028 году она постепенно увеличится до 5%. При этом платит взнос работодатель за свой счет.
Как проверить поступление ОПВР
Увидеть информацию о начисленных ОПВР можно в стандартной выписке с пенсионного счета, полученной на сайте или в мобильном приложении ЕНПФ, посредством онлайн-ресурсов «Электронного правительства» или другими способами.
К примеру, на главной странице в личном кабинете на сайте ЕНПФ сразу видно суммы пенсионных накоплений, сформированных за счет всех взносов. Здесь же теперь отображается сумма, накопленная за счет ОПВР.
Для подробного изучения структуры накоплений нужно перейти во вкладку «Услуги», перейти на страницу «Получение выписки с ИПС», выбрать период, за который нужно сформировать отчет, и нажать кнопку «Скачать».
На первой странице сохранившейся выписки будет представлена краткая информация о распределении пенсионных накоплений по счетам в зависимости от видов взносов и управляющих пенсионными активами.
А на следующей появилась выписка с условного пенсионного счета (УПС) для учета обязательных пенсионных взносов работодателя. В частности, здесь указаны размеры поступивших ОПВР и начисленный на них инвестиционный доход.
Здесь же можно увидеть напоминание о том, что пенсионные активы, сформированные за счет ОПВР, не являются собственностью ни работодателя, ни работника. Поэтому их нельзя унаследовать, забрать при переезде за границу, использовать на жилье, лечение и так далее.
За счет этих денег в будущем смогут оформить новые пенсионные выплаты только граждане, родившиеся в 1975 году и позднее. К слову, только за них работодатели и обязаны перечислять ОПВР. То есть в выписках у вкладчиков старше 1975 года информации об этом взносе нет.
Почему важно проверять взносы работодателя
На пенсионные выплаты за счет ОПВР также будут претендовать только те вкладчики, на условные счета которых данные взносы будут перечисляться в совокупности не менее пяти лет.
А сумма на условном пенсионном счете будет напрямую влиять на размер назначенных выплат. Поэтому уплата взносов в полном объеме важна в первую очередь для работника.
При этом нужно учесть, что данные пенсионные выплаты не будут превышать двух прожиточных минимумов, установленных на соответствующий финансовый год. Для примера: в 2024 году это 86 814 тенге.
Получатели при этом также смогут рассчитывать на государственную пенсию и стандартные пенсионные выплаты за счет собственных накоплений в ЕНПФ. Единственное, что уже не смогут оформить многие казахстанцы 1975 года рождения и младше, это солидарную часть пенсии, на которую можно претендовать при наличии рабочего стажа до 1998 года.
К слову, новая пенсионная выплата за счет обязательных пенсионных взносов работодателя и призвана ее заменить.
Напомним, что проверять также нужно обязательные пенсионные взносы, которые влияют на стаж в пенсионной системе, социальные отчисления, от которых зависит размер соцвыплат, а также взносы на обязательное социальное медицинское страхование, которые дают право на бесплатные медицинские услуги.