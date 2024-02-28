Как проверить поступления новых пенсионных взносов в Казахстане

За счет этих денег в будущем смогут оформить новые пенсионные выплаты только граждане, родившиеся в 1975 году и позднее. К слову, только за них работодатели и обязаны перечислять ОПВР. То есть в выписках у вкладчиков старше 1975 года информации об этом взносе нет.