В шести районах Башкирии создадут 10 индустриальных парков

Общий объем потенциальных вложений в экономику вырос до 1,2 триллиона рублей.
— В прошлом году мы запустили программу защиты и поощрения инвестиций, обнулив требования к проектам и исключив ряд ограничений по минимальному объему инвестиций, кратно увеличили количество заключенных инвестсоглашений, — добавил Андрей Назаров. — За полгода на «Инвестиционных часах» рассмотрено 66 проектов. Заключено уже 58 соглашений на более чем 50 миллиардов рублей.
По словам первого заместителя руководителя башкирского Кабмина Рустама Муратова, в бюджет Башкирии от реализации приоритетных инвестиционных проектов поступило 27,3 миллиарда рублей.
Также в Башкирии планируется создать десять индустриальных парков общей площадью 200 тысяч квадратных метров. Предварительно уже отобраны десять производственных площадок на территории шести районов Башкирии.
Андрей Назаров напомнил, что в Башкирии намечено семь ключевых «прорывных» инициатив, в том числе масштабный проект по развитию Зауралья.
— Создание особой экономической зоны «Урал» призвано повысить туристскую привлекательность Зауралья, а проекты по строительству энергетической подстанции и железной дороги Сибай — Подольск — Новорудная должны дать серьезный импульс раскрытию промышленного потенциала, — подытожил премьер-министр РБ.