В шести районах Башкирии создадут 10 индустриальных парков

За девять месяцев минувшего года объем инвестиций в основной капитал Башкирии увеличился на 6,4 процента и составил 325,4 миллиарда рублей. По словам руководителя регионального Кабмина Андрей Назарова, за последние четыре года количество инвестиционных проектов удвоилось и составляет более двух тысяч.