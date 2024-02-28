Прокуратура: «асфальтовый магнат» из Находки должен ответить за взятку

По ходатайству следователя судом ранее был наложен арест на 11 квартир, принадлежащих фигуранту и членам его семьи на общую сумму 31 млн рублей. Кроме того, еще по 10 квартирам перед судом возбуждено ходатайство о наложении ареста. Следствием установлено, что квартиры оформлены на родственников фигуранта, не имеющих подтвержденных доходов, позволяющих приобретать дорогостоящее имущество.