Прокуратура: «асфальтовый магнат» из Находки должен ответить за взятку

Прокуратура обжалует прекращение уголовного дела в отношении руководителя компании «Массис» и почетного жителя Находки Самвела Аветисяна. Он обвинялся в даче взятки за ложные сведения о пробах асфальтового покрытия, сообщили ИА PrimaMedia в прокуратуре Приморского края.
По версии следствия, в июле 2021 года Аветисян дал взятку в размере 15 тысяч рублей начальнику отдела технического контроля качества строительных материалов КГКУ «Примуправтодор». За это вознаграждение обвиняемый просил внести ложные сведения о соответствии проб асфальта нормативным требованиям в протоколы лабораторных испытаний качества материалов, применяемых при ремонте участка автодороги «Артем — Находка — порт Восточный».
Однако гособвинитель категорически возражал против прекращения уголовного дела. Более того, ранее суд уже рассматривал аналогичное ходатайство защиты и отказал в его удовлетворении. В прокуратуре Находки считают, что поводы для изменения позиции отсутствуют, поэтому обжаловали постановление суда.
Напомним, ранее в отношении Самвела Аветисяна, руководителя ООО «Набо» и ООО «Массис», было возбуждено два уголовных дела — он обвинялся в уклонении от уплаты налогов в сумме свыше 144 млн рублей и даче взятки.
По ходатайству следователя судом ранее был наложен арест на 11 квартир, принадлежащих фигуранту и членам его семьи на общую сумму 31 млн рублей. Кроме того, еще по 10 квартирам перед судом возбуждено ходатайство о наложении ареста. Следствием установлено, что квартиры оформлены на родственников фигуранта, не имеющих подтвержденных доходов, позволяющих приобретать дорогостоящее имущество.
Самвел Аветисян — почетный житель Находки. В 1988 году он организовал кооператив «Массис», который занимался ремонтом дорог. Компания участвовала в строительстве автомобильной дороги Владивосток-Находка-порт Восточный.