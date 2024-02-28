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Названо, сколько в среднем платят челябинцы за ипотеку в месяц

Проанализирована ситуация с платежами по ипотеке при покупке однокомнатной квартиры на вторичном рынке.

Разбор данного вопроса провели специалисты «Циан. Аналитики». Как пишет «Коммерсант», который опубликовал результаты этого исследования, средний платеж, который приходится челябинцам выкладывать после покупки в ипотеку «подержанной» квартиры, на сегодня равен 44,3 тыс. рублей. Отметим, что данная сумма практически на 90 процентов выше ежемесячных платежей при аренде однокомнатного жилья в Челябинске.

Заметим, что ипотека на первичном рынке жилья южноуральского мегаполиса также выглядеть несколько доступнее. Средний платеж в этом сегменте составляет 28 тыс. рублей.

Обратим внимание, что при расчете основывались, что кредит на покупку однокомнатной квартиры брался на 25 лет при ставке на ипотеку для вторичного рынка в 17% и первоначальном взносе в 30%. В сегменте новостроек условия те же самые, кроме ставки, которая равна 8%.

ипотека