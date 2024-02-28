Названо, сколько в среднем платят челябинцы за ипотеку в месяц

Разбор данного вопроса провели специалисты «Циан. Аналитики». Как пишет «Коммерсант», который опубликовал результаты этого исследования, средний платеж, который приходится челябинцам выкладывать после покупки в ипотеку «подержанной» квартиры, на сегодня равен 44,3 тыс. рублей. Отметим, что данная сумма практически на 90 процентов выше ежемесячных платежей при аренде однокомнатного жилья в Челябинске.
Заметим, что ипотека на первичном рынке жилья южноуральского мегаполиса также выглядеть несколько доступнее. Средний платеж в этом сегменте составляет 28 тыс. рублей.
Обратим внимание, что при расчете основывались, что кредит на покупку однокомнатной квартиры брался на 25 лет при ставке на ипотеку для вторичного рынка в 17% и первоначальном взносе в 30%. В сегменте новостроек условия те же самые, кроме ставки, которая равна 8%.