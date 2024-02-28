Названо, сколько в среднем платят челябинцы за ипотеку в месяц

Обратим внимание, что при расчете основывались, что кредит на покупку однокомнатной квартиры брался на 25 лет при ставке на ипотеку для вторичного рынка в 17% и первоначальном взносе в 30%. В сегменте новостроек условия те же самые, кроме ставки, которая равна 8%.