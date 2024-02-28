К 2026 году в Перми сдадут реконструированное в отель бывшее здание ВКИУ

«Современный гостиничный комплекс будет включать 198 номеров, конференц-залы и ресторан. Уже в ближайшее время мы приступим к строительно-монтажным работам. В начале года было получено положительное заключение экспертизы, и к 2026 году комплекс будет введён в эксплуатацию», — рассказал Иван Малахов.