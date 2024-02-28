К 2026 году в Перми сдадут реконструированное в отель бывшее здание ВКИУ

Проект реконструкции бывшего здания ВКИУ в Перми в отель завершится и будет сдан к 2026 году.
Об этом сообщает «Корпорация Туризм.РФ», представившая комментарий генерального директора ООО «Окулова 4» Ивана Малахова, который рассказал о работе над объектом. По его словам, в ближайшее время в здании, которое многих пермякам известно как ВКИУ (высшее командно-инженерное училище), превратится в четырёхзвёздочную гостиницу.
«Современный гостиничный комплекс будет включать 198 номеров, конференц-залы и ресторан. Уже в ближайшее время мы приступим к строительно-монтажным работам. В начале года было получено положительное заключение экспертизы, и к 2026 году комплекс будет введён в эксплуатацию», — рассказал Иван Малахов.
Проект — совместная работа Корпорации развития Пермского края и «Корпорации Туризм.РФ». Предполагается, что новый гостиничный комплекс сможет принимать около 27 тысяч туристов в год. В здании помимо номеров, ресторана и конференц-залов разместят фитнес и спа-центры. Новый объект позволит создать 120 новых рабочих мест.
Напомним, судьба бывшего здания ВКИУ в Перми решалась много лет. Одно время там хотели разместить Пермскую художественную галерею, которую нужно было перевезти из здания Кафедрального собора, однако эта идея была забракована, а для галереи решили построить новое здание.