В Челябинской области более чем вдвое выросло число электрокаров

По итогам 2023 года в Челябинской области было зарегистрировано 823 электромобиля. Годом ранее, в 2022 году их на дорогах Южного Урала насчитывалось лишь 385.
Число электромобилей в прошлом году выросло в целом по стране, достигнув уровня в 40 тысяч штук. Как пишет «Коммерсант», показатель за год в легковом сегменте «поправился» на 75%.
Нужно учесть, что кроме полноценных электрокаров дороги Южного Урала бороздят и гибриды. При этом их значительно больше. По итогам 2023 года в Челябинской области было зарегистрировано 3297 автомобилей с гибридной силовой установкой. Годом ранее их было значительно меньше — 2051 «гибрид».
Можно предположить, что насыщению рынка автомобилями, использующими электродвигатели, способствовал массовый вход на рынок китайских автомобильных брендов.
Ранее «МК-Челябинск» писал, что в Челябинской области выросло количество праворуких авто.