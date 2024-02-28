В Челябинской области более чем вдвое выросло число электрокаров

Нужно учесть, что кроме полноценных электрокаров дороги Южного Урала бороздят и гибриды. При этом их значительно больше. По итогам 2023 года в Челябинской области было зарегистрировано 3297 автомобилей с гибридной силовой установкой. Годом ранее их было значительно меньше — 2051 «гибрид».