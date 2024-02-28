Курс тенге на 28 февраля, цены на нефть и металлы

Металлы: цены на золото во вторник повысились из-за ослабления доллара на фоне ожиданий инвесторов ключевой инфляционной статистики, сообщает Prime.ru. К 06:20 по Гринвичу золото на рынке спот торговалось с повышением на 0,1%, по 2033,34 доллара за унцию. На COMEX фьючерсы на золото подорожали на 0,2% до 2043,00 долларов за унцию. Спот-цены на серебро повысились на 0,1% до 22,57 доллара за унцию.