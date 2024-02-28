Курс тенге на 28 февраля, цены на нефть и металлы

Нефть: нефтяные котировки повысились вечером во вторник после слабого снижения днем, пишет Интерфакс-Казахстан. Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 21:12 аст выросла на 0,84%, до 83,22 доллара за баррель. Фьючерсы на WTI на апрель на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 1,03%, до 78,38 за баррель.
Металлы: цены на золото во вторник повысились из-за ослабления доллара на фоне ожиданий инвесторов ключевой инфляционной статистики, сообщает Prime.ru. К 06:20 по Гринвичу золото на рынке спот торговалось с повышением на 0,1%, по 2033,34 доллара за унцию. На COMEX фьючерсы на золото подорожали на 0,2% до 2043,00 долларов за унцию. Спот-цены на серебро повысились на 0,1% до 22,57 доллара за унцию.
Криптовалюта: по данным портала investing.com, на 17:35 аст bitcoin торговался по 56 517,0 долларов. За последние 24 часа первая криптовалюта подорожала на 11,19%, а ее капитализация составила 1,10 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 3 253,42 доллара, прибавив в цене 12,33%. Капитализация этой криптовалюты составила 386,70 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 2,05 трлн долларов.
Курс тенге: Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 28 февраля. Официальный курс тенге к доллару США установлен по итогам двух сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 27 февраля, официальный курс тенге к остальным валютам рассчитан через кросс-курсы, сложившиеся на 17:00 аст 27 февраля.
1 австралийский доллар 294,11 тенге.
1 азербайджанский манат 264,83 тенге.
10 армянский драм 11,15 тенге.
1 белорусский рубль 137,44 тенге.
1 бразильский реал 90,13 тенге.
10 венгерских форинтов 12,53 тенге.
1 гонконгский доллар 57,37 тенге.
1 грузинский лари 170,68 тенге.
1 датская крона 65,35 тенге.
1 дирхам ОАЭ 122,23 тенге.
1 доллар США 448,89 тенге.
1 евро 487,09 тенге.
1 индийская рупия 5,45 тенге.
1000 иранский риал 10,7 тенге.
1 канадский доллар 332,73 тенге.
1 китайский юань 62,36 тенге.
1 кувейтский динар 1459,24 тенге.
1 кыргызский сом 5,02 тенге.
1 малазийский ринггит 94,3 тенге.
1 мексиканский песо 26,32 тенге.
1 молдавский лей 25,36 тенге.
1 норвежская крона 42,69 тенге.
1 польский злотый 113,17 тенге.
1 риял Саудовской Аравии 119,7 тенге.
1 российский рубль 4,89 тенге.
1 СДР 596,25 тенге.
1 сингапурский доллар 334,17 тенге.
1 таджикский сомони 41,07 тенге.
1 тайский бат 12,54 тенге.
1 турецкая лира 14,42 тенге.
100 узбекских сумов 3,6 тенге.
1 украинская гривна 11,68 тенге.
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 569,6 тенге.
1 чешская крона 19,15 тенге.
1 шведская крона 43,63 тенге.
1 швейцарский франк 510,39 тенге.
1 южноафриканский ранд 23,41 тенге.
100 южнокорейских вон 33,73 тенге.
1 японская иена 2,99 тенге.