Более 2,5 млн рублей штрафов заплатят автоперевозчики Владивостока

Во Владивостоке с начала 2024 года были выписаны более 2 тысяч штрафов автоперевозчикам. Только за февраль нарушители должны выплатить в бюджет города 1 млн 243 тысячи рублей, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.
Протоколы выписаны за такие нарушения, как недовыпуск автобусов на линию, нарушение расписания, а также санитарных норм внутри и снаружи транспортных средств. Например, в ходе рейда на площади Семеновской штраф получила компания, чьи автобусы работают на маршруте № 38. Причина — грязный кузов одного их транспортных средств.
Еще 10 штрафов выписано после проверки автобусов № 64 и 59 — по пять в отношении каждого маршрута. Причина — нехватка автобусов на линии и нарушение расписания движения.
Отдельно проверена работа маршрута № 91 — здесь специалисты управления транспорта за 10 дней зафиксировали сразу 10 нарушений (недовыпуск и нарушение расписания).
Всего с начала года автотранспортные предприятия должны заплатить штрафы на общую сумму 2 миллиона 692 тысячи рублей, из них 1 миллион 449 тысяч — за нарушения в январе.
Специалисты напомнили, куда горожанам можно обращаться с вопросами и замечаниями по работе общественного транспорта: 8 (423) 2−614−334, управление транспорта, чат-бот администрации города в Телеграм (18+) @adm_vl_bot, телеграм-канала управления транспорта t.me/gortrans_vl.