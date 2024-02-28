Более 2,5 млн рублей штрафов заплатят автоперевозчики Владивостока

Протоколы выписаны за такие нарушения, как недовыпуск автобусов на линию, нарушение расписания, а также санитарных норм внутри и снаружи транспортных средств. Например, в ходе рейда на площади Семеновской штраф получила компания, чьи автобусы работают на маршруте № 38. Причина — грязный кузов одного их транспортных средств.