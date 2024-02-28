Важную авторазвязку начнут строить во Владивостоке в ближайшее время

В числе первых адресов, где уже на этой неделе планируют начать работы, — развязка на трассе Седанка — Патрокл. Дорожникам предстоит не только оборудовать съезды, но и построить дорогу, которая свяжет новый микрорайон с этой трассой. Первым этапом строительства станет вырубка деревьев, попавших в границы новой дороги, после начнется разработка грунта на участке. Сейчас завершается подготовка необходимых документов для того, чтобы приступить и к обустройству дороги в этом микрорайоне.