Важную авторазвязку начнут строить во Владивостоке в ближайшее время

Реализацию крупных дорожных проектов во Владивостоке обсудили на совещании под председательством заместителя председателя правительства Приморья Ленара Нуриева.
В совещании приняли участие глава Владивостока Константин Шестаков, министр транспорта и дорожного хозяйства региона Алексей Игнатенко, руководитель компании «СПЕЦСУ» Иван Зайченко.
Благодаря направленным правительством Приморья средствам специального казначейского кредита во Владивостоке в этом году построят дороги в микрорайоне Патрокл, развязку на трассе Седанка — Патрокл в районе Зеленого Угла и новую дорогу к ней, реконструируют участок дороги на улице Адмирала Горшкова от перекрестка с улицей Майора Филипова до трассы Седанка — Патрокл, а также проведут работы на перекрестке проспекта 100-летия Владивостока с улицей Русской.
«Занимаемся каждым объектом: получаем разрешения на строительство, земляные и другие работы, разрабатываем проекты, вносим необходимые изменения в ту проектно-сметную документацию, которая есть для некоторых работ», — прокомментировал Иван Зайченко.
В числе первых адресов, где уже на этой неделе планируют начать работы, — развязка на трассе Седанка — Патрокл. Дорожникам предстоит не только оборудовать съезды, но и построить дорогу, которая свяжет новый микрорайон с этой трассой. Первым этапом строительства станет вырубка деревьев, попавших в границы новой дороги, после начнется разработка грунта на участке. Сейчас завершается подготовка необходимых документов для того, чтобы приступить и к обустройству дороги в этом микрорайоне.
Параллельно идет подготовка документации для капитального ремонта улицы Адмирала Горшкова. Его проведут на участке от въезда в микрорайон Изумрудный до трассы Седанка — Патрокл. При соединении с последней дорожникам предстоит расширить дорогу, чтобы сделать проезд этого участка быстрым и комфортным, отмечает пресс-служба краевого правительства.
Самыми масштабными станут работы в микрорайоне Патрокл, где нужно проложить дороги на улицах Новороссийской, Сочинской, Архангельской и Североморской. Специалистам предстоит внести изменения в существующий проект с учетом новой застройки этого микрорайона, получить разрешение на строительство и провести другие необходимые подготовительные мероприятия. Работы дорожников будут скорректированы и в связи с предстоящей прокладкой сетей на улице Архангельской компанией «ДГК». В общей сложности до конца года здесь появится более 2,5 километра новых дорог.