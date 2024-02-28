Приморские лесники направили в зону СВО очередную партию пиломатериалов

По словам арендаторов, на фронте любая поддержка имеет огромную ценность. Представители компаний отметили, что гордятся тем, что могут поддержать бойцов и помочь им, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Помимо поставок пиломатериалов компании лесной отрасли продолжают направлять в зону боевых действий стройматериалы, оборудование, автотранспорт, снаряжение для наших бойцов. Кроме того, предприятия отрасли совместно с профильными краевыми учреждениями оказали большую помощь в обустройстве полигонов для дополнительной военной подготовки мобилизованных приморцев.