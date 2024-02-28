Суд в Хабаровске посчитал увольнение работника добровольно-принудительным

Суд в Хабаровске рассмотрел дело о добровольном увольнении работника и признал приказ незаконным, восстановив человека в должности. Подробности странной истории рассказывает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на сайт краевого суда.
В 2021 году торговая компания наняла в Хабаровске на работу мужчину на должность директора по развитию региона. А через два года сотрудника уволили по личному заявлению, написанному собственноручно. Однако работник обратился в суд с требованием восстановить его в должности и компенсировать ему зарплату за время вынужденного прогула, утверждая, что увольняться он совсем не собирался.
Как он пояснил суду, при трудоустройстве ему прислали в мессенджере список документов для приема на работу, в том числе заявление на увольнение по образцу без даты. Документ он тогда подписал, поскольку очень хотел получить эту должность.
Электронную переписку с работодателем он заверил и представил в суде в качестве доказательства, подтверждающего отсутствие намерения увольняться.
Если же истец утверждает, что работодатель вынудил его подать заявление об увольнении по собственному желанию, это обстоятельство подлежит проверке и обязанность доказать его возлагается на работника. Райсуд посчитал доказанным, что заявление об увольнении не являлось добровольным волеизъявлением работника о прекращении трудовых отношений и пришел к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения заявленных исковых требований. Увольнение признано незаконным, истца восстановили в должности. В его пользу с ответчика взыскан средний заработок за время вынужденного прогула 150 808 рублей и компенсация морального вреда — 5 тысяч рублей. В Хабаровском краевом суде решение коллег из низшей инстанции подтвердили.