Суд в Хабаровске посчитал увольнение работника добровольно-принудительным

Если же истец утверждает, что работодатель вынудил его подать заявление об увольнении по собственному желанию, это обстоятельство подлежит проверке и обязанность доказать его возлагается на работника. Райсуд посчитал доказанным, что заявление об увольнении не являлось добровольным волеизъявлением работника о прекращении трудовых отношений и пришел к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения заявленных исковых требований. Увольнение признано незаконным, истца восстановили в должности. В его пользу с ответчика взыскан средний заработок за время вынужденного прогула 150 808 рублей и компенсация морального вреда — 5 тысяч рублей. В Хабаровском краевом суде решение коллег из низшей инстанции подтвердили.