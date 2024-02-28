У свердловской компании отозвали лицензию на поиск золота

Решение было принято по результатам проверки Росприроднадзором, во время которой были найдены нарушения по ФЗ «О недрах», на основании которых права по лицензии СВЕ 03909 БП на пользования недрами могут быть отозваны досрочно.



По данным Rusprofile, ООО «Буратино» зарегистрировано в Качканаре (Свердловская область) в 2016 году как микропредприятие. В октябре 2020 года компании была выдана лицензия СВЕ 03909 БП, согласно которой предприятие могло изучать недра, включая поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, а также изучать и оценивать пригодность участков недр для строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых. Лицензия должна была действовать до октября 2025 года.