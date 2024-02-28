Идет к завершению четвертый этап реконструкции набережной в Хабаровске

В краевом центре уже почти пять лет идет реконструкция набережной в районе яхт-клуба. Это четвёртый и самый сложный этап в переустройстве объекта. Доделать его строители не могут с 2019 года: подрядчик ждал, когда спадёт Амур. Уровень в 120 сантиметров мешал рабочим выполнять стройку, невзирая на сезон, — и зимой и летом.
— Сейчас ситуация со строительством объекта стабилизирована, если сравнивать с предыдущими годами. В этом году планируется сдать объект, если, кончено, не будет никаких форс-мажоров с гидрологической обстановкой. Проблемы в строительстве объекта возникали ранее, прежде всего, из-за высоких уровней реки Амур последние годы. Нам приходилось и корректировать проектную документацию, так как отошла от отметок трубо-шпунтовая стенка. Также на ход работ повлияли и ковидные ограничения. Были ощутимы проблемы с рабочей силой, которая подсократилась в регионе и работы были приостановлены на какое-то время. Также в 21−22-м году было ощутимое подорожание строительных материалов, что влияло на стоимость строительных работ и требовало пересмотра сметы и сроков. Сейчас объект планируется сдать в ноябре этого года, — отметил Владимир Гурченко, начальник управления строительства объектов краевой и муниципальной собственности министерства строительства Хабаровского края.
Как отметили в министерстве строительства региона, подрядчик, который занимается работами, уже давно показал себя как стабильный и надежный. Строительство гидротехнических сооружений — один из основных профилей компании-подрядчика. Также в министерстве подчеркнули, что у них нет сомнений, что объект будет закончен в назначенные сроки. На сегодня 78% защитных сооружений в районе яхт-клуба готовы. Сейчас ведутся работы по обратной засыпке трубо-шпунтовой стенки. Последним этапом строительства станет итоговое благоустройство объекта, которое начнется с приходом тепла. Также останется небольшой фронт работ по водоуглублению в акватории речного ковша.
Напомним, что ремонт набережной, которая является визитной карточкой столицы края, стартовал еще в 2016 году и был разбит на этапы. Реконструкция последнего участка предусматривает монтаж гидротехнического сооружения из трубошпунтовых конструкций. Это надежная технология защиты берега при наводнениях, которую не первое десятилетние применяют во многих российских и зарубежных городах.