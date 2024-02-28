Идет к завершению четвертый этап реконструкции набережной в Хабаровске

— Сейчас ситуация со строительством объекта стабилизирована, если сравнивать с предыдущими годами. В этом году планируется сдать объект, если, кончено, не будет никаких форс-мажоров с гидрологической обстановкой. Проблемы в строительстве объекта возникали ранее, прежде всего, из-за высоких уровней реки Амур последние годы. Нам приходилось и корректировать проектную документацию, так как отошла от отметок трубо-шпунтовая стенка. Также на ход работ повлияли и ковидные ограничения. Были ощутимы проблемы с рабочей силой, которая подсократилась в регионе и работы были приостановлены на какое-то время. Также в 21−22-м году было ощутимое подорожание строительных материалов, что влияло на стоимость строительных работ и требовало пересмотра сметы и сроков. Сейчас объект планируется сдать в ноябре этого года, — отметил Владимир Гурченко, начальник управления строительства объектов краевой и муниципальной собственности министерства строительства Хабаровского края.