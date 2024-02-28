Два десятка пищевых добавок запретили в Казахстане

«У каждого из нас, как у потребителя, всегда вызывает настороженность наличие пищевых добавок и их маркировка так называемыми индексами Е. “Ешки”, как в народе говорят, которые воспринимаются как опасные вещества. Поэтому, по сути дела, вступившие в силу с 27 февраля текущего года изменения обновляют около 70% текста технического регламента. Предусмотрен переходный период шесть месяцев, в течение которого будут действовать документы об оценке соответствия выпущенной продукции. Продукция может свободно обращаться на рынки Евразийского экономического союза».