Минсельхоз Приангарья разыграет места под рыболовный промысел

Всего в этом году министерство планирует разыграть около 50 подобных участков.
Заявку на участие в конкурсе необходимо направлять в региональное ведомство до 27 марта, сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Иркутской области.
Участвовать могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, занимающиеся добычей (выловом) водных биологических ресурсов на водоемах региона.
«В рамках первого конкурсного отбора выставлено 15 рыбопромысловых участков общей площадью более 10 тысяч гектаров. Все они расположены на Братском водохранилище, девять участков — в Братском районе и по три участка — в Усть-Удинском и Куйтунском районах», — рассказал министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков.
Расширенные данные о конкурсе и условия участия по ссылке: irkobl.ru/sites/agroline/Rybxoz_deyat/.
Дополнительную информацию можно уточнить в отделе животноводства и рыбохозяйственной деятельности регионального минсельхоза по телефону 8 (3952)28−66−64.