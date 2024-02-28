Минсельхоз Приангарья разыграет места под рыболовный промысел

«В рамках первого конкурсного отбора выставлено 15 рыбопромысловых участков общей площадью более 10 тысяч гектаров. Все они расположены на Братском водохранилище, девять участков — в Братском районе и по три участка — в Усть-Удинском и Куйтунском районах», — рассказал министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков.