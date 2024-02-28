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Минсельхоз Приангарья разыграет места под рыболовный промысел

Иркутская область, НИА-Байкал — Министерство сельского хозяйства Приангарья объявило о проведении первого в 2024 году конкурса на право заключения договора пользования рыболовным участком для промышленного рыболовства на водных объектах Иркутской области.
Источник: Reuters

Всего в этом году министерство планирует разыграть около 50 подобных участков.

Заявку на участие в конкурсе необходимо направлять в региональное ведомство до 27 марта, сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Иркутской области.

Участвовать могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, занимающиеся добычей (выловом) водных биологических ресурсов на водоемах региона.

«В рамках первого конкурсного отбора выставлено 15 рыбопромысловых участков общей площадью более 10 тысяч гектаров. Все они расположены на Братском водохранилище, девять участков — в Братском районе и по три участка — в Усть-Удинском и Куйтунском районах», — рассказал министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков.

Глава регионального ведомства также отметил, что объектами промышленного рыболовства на Братском водохранилище являются пелядь, сазан, лещ, плотва, карась, елец, окунь пресноводный, ерш пресноводный, щука, сом пресноводный и налим.

Расширенные данные о конкурсе и условия участия по ссылке: irkobl.ru/sites/agroline/Rybxoz_deyat/.

Дополнительную информацию можно уточнить в отделе животноводства и рыбохозяйственной деятельности регионального минсельхоза по телефону 8 (3952)28−66−64.

сельское хозяйство