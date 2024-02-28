Новая промзона и гастрономические улицы. Как будут развивать промышленность и туризм в столице

На их создание планируется привлечь прямые иностранные инвестиции в размере 1,5 миллиарда долларов. Новые объекты позволят создать 2,5 тысячи новых рабочих мест, производить промышленную продукцию более чем на 1 триллион сумов в год и осуществлять экспорт на сумму 5 миллионов долларов.