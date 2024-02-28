Новая промзона и гастрономические улицы. Как будут развивать промышленность и туризм в столице

По информации пресс-службы президента, вчера Шавкату Мирзиёеву представили проекты документов, направленных на развитие промышленности, сферы услуг и инфраструктуры в Ташкенте. Глава государства одобрил их.
На презентации представлена информация о создании специальной промышленной зоны «Янги авлод» для повышения промышленного потенциала столицы. На территории промзоны площадью 664,5 гектара расположатся высокотехнологичные производства.
На их создание планируется привлечь прямые иностранные инвестиции в размере 1,5 миллиарда долларов. Новые объекты позволят создать 2,5 тысячи новых рабочих мест, производить промышленную продукцию более чем на 1 триллион сумов в год и осуществлять экспорт на сумму 5 миллионов долларов.
Для развития туристических услуг и инфраструктуры в столице планируется реализация соответствующей программы мер в Мирабадском, Алмазарском, Чиланзарском, Учтепинском, Шайхантахурском, Юнусабадском, Яккасарайском и Яшнабадском районах.
В частности, в этих районах будут организованы улицы гастрономического туризма и ремесленников, будут построены современные объекты торговли и услуг, гостиницы, зеленые и рекреационные зоны вдоль каналов.
Президент указал на необходимость организации этой работы на уровне махаллей с определением их точек роста, их специализации на определенных видах деятельности. Для озеленения территорий столицы применят «Андижанский опыт».