В Минске построят два корпуса больниц, общежитие, три детсада и школу в 2024

Стало известно, что в Минске в 2024 году построят новые корпуса двух больниц, общежитие, детсады и школу, жилье, бассейн и футбольный стадион пишет БелТА.
Всего в 2024-м в Минске за бюджетные средства планируется построить и спроектировать 347 объектов. Так, запланировано ввести в эксплуатацию два объекта здравоохранения: корпуса 4-й и 11-й клинических больниц, три детсада в районах улиц Таежная — Ключевая, Фогеля и Скрипникова — Одинцова и школу в Лебяжьем. Еще в 2024-м должна завершиться реконструкция Центра социальной реабилитации детей-инвалидов и инвалидов «Росток», введен в эксплуатацию ФОК на улице Я. Лучины и общежитие для студентов.
— На реализацию инвестпрограммы предусмотрено около 1,58 миллиарда белорусских рублей с учетом кредитных средств. На эти цели к данному моменту уже направлено 45,4 миллиарда белрублей, — рассказал замглавы Мингорисполкома Александр Черников.
Также финансирование предусматривает развитие дорожной сети, инженерно-транспортной инфраструктуры, в том числе возведение трех станций третьей линии метро и перевод западной части Минска на водоснабжение из подземных источников, продолжение реконструкции территории на Партизанском проспекте дом 8, масштабный проект на Минском автомобильном заводе.
Также в 2024-м планируется завершить два проекта инвесторов. Должен быть введен в строй многофункциональный гостиничный комплекс в границах улиц Богдановича — Я. Купалы, и многофункциональный административно-деловой комплекс на Партизанском проспекте. Продолжится застройка жилых комплексов «Минск-Мир», «Северный берег», строительство футбольного стадиона и бассейна международного стандарта, реконструкция стадиона «Трактор».
В планах ввести 67 объектов сверхнормативного строительства. Еще строительные работы в текущем году будут идти в Минском городском наркодиспансере, учреждении здравоохранения на улице Маяковского
Кроме того, в инвестпрограмму включено строительство объектов в 2025 и последующих годах. Так как в ближайшие годы в Минске планируют построить инфекционный стационар, четыре поликлиники, детский сад, две школы в микрорайонах Сокол и Минск-Мир, ФОК на улице Казимировской, реконструкция зданий психоневрологического дома для престарелых и инвалидов и др.