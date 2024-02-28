В Минске построят два корпуса больниц, общежитие, три детсада и школу в 2024

Всего в 2024-м в Минске за бюджетные средства планируется построить и спроектировать 347 объектов. Так, запланировано ввести в эксплуатацию два объекта здравоохранения: корпуса 4-й и 11-й клинических больниц, три детсада в районах улиц Таежная — Ключевая, Фогеля и Скрипникова — Одинцова и школу в Лебяжьем. Еще в 2024-м должна завершиться реконструкция Центра социальной реабилитации детей-инвалидов и инвалидов «Росток», введен в эксплуатацию ФОК на улице Я. Лучины и общежитие для студентов.